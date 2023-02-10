Doğalgaz zirvesi ertelendi

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 10:53

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 10:53

ürkiye’nin 14-15 Şubat’ta düzenlemeyi planladığı doğalgaz zirvesi, 10 ilde yıkım yaratan deprem nedeniyle mart ayı sonuna ertelendi.

Bir enerji yetkilisi, Türkiye’nin gaz ticaret merkezi olma hedefi doğrultusunda doğalgaz üreticisi ülkeler ile Avrupa’daki tüketici ülkeleri bir araya getirecek konferansın 22 Mart’a ertelendiğini belirtti.