Doğalgazda bedava bitiyor zam geliyor

Konutlarda 25 standart m3’e (Sm3) kadar bedava doğalgaz uygulaması 1 Mayıs’ta sona erecek. Bu da faturalarda otomatik artış anlamına geliyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 10.04.2024 - 04:00
Doğalgazda bedava bitiyor zam geliyor
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Doğalgaz Tüketimine İlişkin Sistem Kullanım Bedelleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi geçen yıl 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.

Bu kararname ile konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 Sm3’e kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

Yine bu karar kapsamında ilk faturaların tamamı devlet tarafından ödendi. Sonrasında ise 25 Sm3’e kadar olan kullanım bedelleri bütçeden karşılanıyordu. Bu uygulamanın sonuna yaklaşıldı. Kararnameye göre bir uzatma da gündeme gelmedi. Bu da sonbahardan sonra artacak tüketimde yurttaşın faturalarında artışa neden olacak.


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