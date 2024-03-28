Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.
Bakan Bayraktar, "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar aynı zamanda nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi.
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