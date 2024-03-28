Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Nisan ayında elektrik ve doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.03.2024 - 19:16
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı
Abone Ol google-news

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ta açıklamalarda bulundu.

Bakan Bayraktar, "Dün akşam itibarıyla Sakarya gaz sahasının daha kuzeybatısında bir sahada "Göktepe" adını verdiğimiz bir sahada yeni bir kuyu kazmaya başlıyoruz. İnşallah bu kuyumuzdan önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeni bir keşif ve bu bulduğumuz rezerve ilave bir rezerv buluruz. Bütün çalışmamız, bütün gayretimiz bu yönde olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar aynı zamanda nisan ayında elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledi. 


Alparslan Bayraktar haberleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı haberleri doğalgaz haberleri elektrik haberleri zam haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması: 2 daire kullanılamaz hale geldi!

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması: 2 daire kullanılamaz hale geldi!
Facianın eşiğinden dönüldü... Doğalgaz tüplerini taşıyan dorsede yangın!

Facianın eşiğinden dönüldü... Doğalgaz tüplerini taşıyan dorsede yangın!
Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mı? Başvuru şartları neler? Bakan Göktaş duyurdu

Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı mı? Başvuru şartları neler? Bakan Göktaş duyurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan çok önemli 'altın' kararı
Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
Uzmanların uyarılarına karşın çalışmaların sürdüğü Akkuyu’da yerleşke büyütülecek: Nükleer şehir genişliyor

Uzmanların uyarılarına karşın çalışmaların sürdüğü Akkuyu’da yerleşke büyütülecek: Nükleer şehir genişliyor
Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!

Temsilcimizin çeyrek finaldeki rakibi… Olympiakos’tan Fenerbahçe açıklaması!
Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi

Demirtaş’ın mektup göndereceği iddia edilmişti: Avukatlarından açıklama geldi
Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı

Belediye başkanından kendisine oy vermeyeceğini söyleyen kişiye sert tepki: vatandaşa yumruk attı
Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış: 'Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım'

Erdoğan'dan Diyarbakır'da dikkat çeken çıkış: 'Gelin yeni dönemin kapılarını birlikte aralayalım'
Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı

Bayram şekeri tezgahlara zamlı çıktı