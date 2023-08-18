TÜPRAŞ yeni temettü kararını açıkladı: TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek?
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) temettü dağıtma kararı verdi. 17 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yapıldı. Peki TÜPRAŞ hisse başına ne kadar temettü ödeyecek?
Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bir bildirim yapılarak Olağanüstü Genel Kurul Kar Dağıtım Önerisi hakkında açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada 29 Eylül tarihinde hisse başı olarak temettü ödemesi yapılacağı bildirildi. Borsa İstanbul’da işlem gören şirketin hisse senetlerine sahip olan yatırımcılar bu temettü ödemesini alabilecek.
TÜPRAŞ NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK ?
Yapılan açıklamaya göre hisse başına brüt 7,5254479 TL, net 6,7729031 TL nakit temettü ödemesi yapılacak.
TÜPRAŞ'IN TEMETTÜ ÖDEME TARIHI NE ZAMAN ?
Bu ödemeleri alma hakkına sahip olanlar ödemeleri 29 Eylül tarihinde alabilecekler. Temettü ödemesi yapılan hesaplamaya göre yüzde 5,5 oranında oldu.
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