Piyasalarda son durum: Dolar ne kadar oldu? (31.05.2022)

31 Mayıs 2022 Salı, 09:20

Veri gündeminde bugün ilk çeyreğe ilişkin yıllık bazda yüzde 7 beklenen büyüme verisi ile Nisan ayı dış ticaret dengesi takip edilecek.

Piyasalarda orta ve uzun vadede döviz dengesinin azalan rezervlerle nasıl sağlanacağı sorgulanmaya devam ediyor.

TCMB enflasyondaki keskin yükseliş ve TL'de son dönemde artan değer kaybına rağmen geçen hafta para politikasında değişiklik yapmazken uzmanlar enflasyondaki yükselişin devamına kesin gözüyle bakıyor.

Piyasalarda yaratacağı risklere rağmen 140 milyar dolara yakın bireysel döviz birikiminin kamuya kazandırılmasını amaçladığı tahmin edilen enflasyona endeksli Hazine tahvilinin devreye alınıp alınmayacağı, alınması halinde de zamanlaması izleniyor.

Öte yandan TCMB'nin geçen hafta devreye alacağını belirttiği teminat ve likidite politika adımları ile kredilerde ilave makro tedbirler de takip edilen diğer gündemler arasında.

Bu kapsamda likidite teminat için 3 ay vadeli repo, swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının DİBS sepetinde yada oranında olası değişiklikler izleniyor. İlave makro tedbirler için ise yeni başlatılan kredilere zorunlu karşılık uygulamasında olası değişiklikler takipte.

Geçen hafta en yüksek 16.46 seviyesinin görüldüğü dolar/TL bu sabah saat 08.55'te 16.3650/16.3890 seviyesinden işlem gördü.

'REZERV, SATIŞA RAĞMEN YÜKSELİYOR'

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Dolar/TL'deki yükseliş biraz durulmuş görünüyor. Burada küresel piyasalarda bir aydan uzun bir sürenin ardından doların değer kazancının durmasının etkisi var. Öte yandan öncü verilerden yaptığımız hesaplamalar TCMB rezervlerinin piyasaya yaptığı döviz satışlarını hızlandırmasına rağmen yükseldiğini görüyoruz. Bu hafta açıklanacak net rezerve ilişkin verinin 3-4 milyar dolar artış göstermesini bekliyoruz. Bu yükselişin nedenini ve devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz" dedi.

Uluslararası piyasalara bakıldığında dolar yatırımcıların Fed'in Haziran ve Temmuz'da gerçekleştireceği öngörülen keskin faiz artırımlarına rağmen para politikasını sıkılaştırma hamlelerinin duraksayacağı yönünde beklentiler nedeniyle beş haftanın dip seviyesinde seyrediyor.

REZERVLER SERT DÜŞÜŞ SONRASI İLK ARTIŞINI GÖSTERECEK

Öncü verilerden bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, TCMB'nin Mayıs ayında piyasaya rezervlerinden yaptığı döviz arzı yılın ilk dört ayına göre belirgin bir artış eğiliminde. Dolayısıyla TCMB'nin zaten negatifte olan kendine ait döviz rezervleri mevcut politikada her geçen gün daha çok eriyor.

TCMB'nin toplam rezervi 20 Mayıs itibarıyla yaklaşık 1.6 milyar dolar düşüşle 100 milyar dolara, uluslararası net rezervler ise art arda beşinci haftada da düşüşle 10 milyar doların altına geriledi. Swap hariç rezervler ise aynı dönemde eksi 52 milyar dolara kadar gerileyerek daha önce büyük siyasi ve ekonomik değişimleri beraberinde getiren eksi 60 milyar dolara bir kez daha yaklaştı.

Artan enerji maliyeti başta olmak üzere yüksek döviz ihtiyacına rağmen Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu 3 bankacı TCMB'nin 10 milyar doların altına gerileyen net rezervlerinin geçen hafta 13-13.5 milyar dolara yükseldiğini hesaplıyor. Benzer şekilde 100 milyar dolar olan toplam rezervlerin ise 103.5-104.5 milyar dolara yükseleceği yönünde.

TCMB ihracatçı döviz gelirlerinin yüzde 40'ını, hizmet ihracatı döviz gelirlerinin bir kısmını ve KKM uygulmasının döviz kısmını rezervlerine katsa da bankanın rezervleri genel olarak aynı oranda artmıyordu. Geçen hafta ise son 5 haftanın aksine rezerv tutarı ilgili adımların üzerinde artış artış gösterdi.