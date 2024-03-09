Dolar, Euro ve altında haftanın bilançosu

Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 13:06
Dolar, Euro ve altında haftanın bilançosu
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 8.736,45, en yüksek 9.174,19 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yüzde 0,37 kazançla 8.552,53 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,75 azalışla 15.438,34 puan, Mali Endeksi yüzde 0,85 artışla 9.734,15 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,41 yükselişle 14.468,29 puan oldu.

KOZA ALTIN İŞLETMELERİ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 10,62 ile Koza Altın İşletmeleri oldu. Koza Altın İşletmelerini yüzde 10,12 ile Ford Otomotiv, yüzde 9,92 ile Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım izledi. 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,33 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, yüzde 12,29 ile Ege Endüstri ve 11,33 ile Borusan Boru Sanayi şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 442 milyar 767 milyon lirayla Koç Holding, 389 milyar 510 milyon lirayla Ford Otomotiv ve 385 milyar 365 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

ALTIN VE DOLAR YÜKSELDİ

24 ayar külçe altının gram fiyatı bu hafta yüzde 7,81 kazançla 2.235 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 7,85 artışla 15 bin 25 liraya yükseldi.

Doların fiyatı yüzde 1,29 artışla 31,9620 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 3,33 yükselişle 35,0400 lira oldu.

Geçen hafta 39,6890 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 3,95 artarak 41,2570 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 3,41 yükselişle 36,6900 liradan alıcı buldu.


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