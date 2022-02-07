Dolar kuru ikinci el otomobil satışlarını frenledi

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:12

Doğan Holding bünyesinde faaliyet gösteren Doğan Trend Otomotiv Perakende Operasyonları ve Suvmarket Genel Müdür Yardımcısı Uğur Sakarya, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 öngörülerini paylaştı.

Sakarya, “2021 yılının ilk 6 ayında daralma yüzde 25 seviyesindeydi ancak yaz dönemi ile birlikte artan talep ve son çeyrekte kurdaki yükseliş sebebiyle adeta patlayan ikinci el satışları yılın toplamını toparlayarak son iki yılda olduğu gibi yine 6 milyon adetin üzerine çıkardı. 2021’in son çeyreğinde ikinci el satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 50 artış yakaladığı görüldü. Ancak aralık ayından sonra dolar kurunun önce yükselip sonra bir miktar gerilemesi satışları frenledi. İkinci el otomobil ticareti neredeyse durma noktasına geldi ve 2021 yılı bir önceki seneye göre yüzde 7 daralma ile sonuçlandı. Değişken döviz kuruyla yükselen fiyatlar 2022’nin ilk ayında da tüketiciyi bekle-gör politikasına yöneltti. Ancak nisan ayından itibaren ikinci el araç satışlarının yükselerek geçtiğimiz yılın bir miktar üzerinde kapanmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

''KUR ARTIŞI FİYATLARI YÜKSELTTİ''

İkinci el pazarının daralarak geçirdiği 2021 yılının ardından 2022’ye de durgun başladığını vurgulayan Uğur Sakarya, “İkinci el araç fiyatlarını da değerlendirdiğimiz zaman son 3 ayda daha önce görülmemiş seviyede bir hareketlilik görüyoruz. 2021 son çeyreğinde artan talep ve kur artışı ile ikinci el otomobil fiyatları bir ay içinde yüz 70 yükseldi. Sonrasında dövizdeki düşüşe paralel olarak yüzde 20-25 oranında geri geldiği görüldü. Fakat buna rağmen ocak ayında fiyatların geri gelmesi bile satışları hareketlendiremedi çünkü piyasada belirsizlik hâkim. Alıcılar kurların biraz daha düşmesini beklerken, satıcılar ise kurlar yükselirse bir daha sattıkları aracın yerini dolduramayacaklarını düşünüyorlar. Bu sebeple ocak ayı çok zayıf geçti. Aralık ayının yarısı kadar bile satış gerçekleşmedi” şeklinde konuştu.

“SIFIRA ULAŞAMAYAN TÜKETİCİ İKİNCİ ELE YÖNELECEK”

Son dönemde sıfır otomobil fiyatlarının giderek yükselmesi sebebiyle tüketicinin sıfır araç almakta zorlandığını sözlerine ekleyen Uğur Sakarya, “2022 yılı tıpkı geçtiğimiz yıl gibi yavaş başlamış olsa da yılın ikinci çeyreğinden itibaren yeniden yükseliş gerçekleşecek. Bunda tüketicinin yükselen fiyatlar sebebiyle sıfır araca erişmekte zorlanacak olması büyük etken. Bu yaşanan gelişmelere devam eden çip krizi sebebiyle sıfır otomobilde bulunurluk problemleri de eklendiği zaman tüketicinin ikinci ele yönleneceğini öngörüyorum” dedi.