Petrol fiyatlarının artması benzin ve motorini vuracak: Yeni zam yolda

07 Şubat 2022 Pazartesi, 09:31

Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi.

Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2,80 dolara yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde analist beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

93 DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı. Yükselişte omikron varyantındaki hızlı yayılıma rağmen, talebin güçlü seyretmesi etkili oldu.

''FİYATLAR DAHA DA YÜKSELECEK''

Buna ek olarak petrol stokları da geçen seneki seviyelerin altında bulunuyor ve büyük üreticiler daha fazla üretim yapmakta zorlanıyor. Aramco’nun kararından birkaç gün önce OPEC+ ülkeleri gelecek ay için günlük petrol üretimlerini 400 bin varil artırma kararı almıştı. Vitol Group Asya Direktörü Mike Muller, “Aramco Asya’da yeterince talep bulamadığını söylüyor” dedi ve fiyatların daha da yükselebileceğini öngördü.

BENZİN VE MOTORİNE ZAM YOLDA

6 haftalık yükselişin ardından yüzde 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşan petrol fiyatlarının, pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 70, motorine ise 90 kuruş zam geleceği iddia edildi. Böylelikle fiyatlar 16 liraya dayanacak. Zammın pazartesi günü petrol fiyatlarında sert bir düşüş olmaması halinde hayata geçirileceği belirtildi.