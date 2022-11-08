Dolar ne kadar oldu? (8 Kasım 2022)

08 Kasım 2022 Salı, 09:44

Ekonomi yönetimi aralık ayındaki kur krizinden bu yana başta Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere kamuyu döviz piyasasında arz/talep ve rezervlerin izin verdiği ölçüde yön için belirleyici konumuna getiren adımlar atmıştı.

TCMB ihracat ve turizm döviz gelirleri, KKM, yurttaşlık işlemleri gibi uygulamalarla eskiden piyasaya giren döviz arzının önemli bir kısmını artık rezervlerine katıyor. Ancak TCMB rezervleri yeni uygulamaların gerektirdiği kadar artmıyor.

"SÜREKLİ MÜDAHALELİ DALGALI KUR REJİMİ"



Bankacılar döviz talebini karşılamak için en az aradaki fark kadar düzenli döviz satışı yapıldığını, bu nedenle mevcut uygulamaların "kamu kontrollü" bir kur rejimi olduğunu belirtiyor. Birçok bankacı bu yıl için satış tutarının 60-80 milyar dolar aralığında olduğunu hesaplıyor.

Akademisyen Mahfi Eğilmez mevcut uygulamaları "sürekli müdahaleli dalgalı kur rejimi" olarak tanımlıyor.

TL son bir yılda dolar karşısında yüzde 55 değer kaybetse de faiz indirimlerinin de yeniden başladığı son 3 ayda yatay bir seyir izlemeye başlamıştı. Son bir ayda ise TL neredeyse hiç değer değişimi yaşamadı ve kur 18.6 etrafında yatay bir seyir izledi. Bu nedenle dün gece dolar/TL'nin 18.6'dan 18.5'in altına gerilemesi önümüzdeki dönem kur politikaları açısından ne ifade ettiğinin anlaşılması için izlenecek.

"TL'DEKİ DÜNKÜ DEĞER KAZANCI KÜÇÜK BİR HAREKET"



Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "TCMB yeni uygulamalarıyla elde ettiği döviz arzını rezervleri yerine ithalat gibi piyasa talebine veriyor. Şimdi bu politikada TL yatay kaldığında aslında reel olarak değer kazanıyordu. Dünkü hareketle birlikte nominal olarak da bir değer kazancı yaşandı" dedi ve ekledi:

"Bu tarz politikalarda bir değişim yaşandığında önce bu değişimin ne anlama geldiği önemlidir. Politikaları destekleyecek yeni bir kaynak olabilir ya da ithalatı azaltacak yeni bir gelişme. Diğer soru bu değişimin TL'de değer kazancı yönünde devam edip etmeyeceğidir. TL'deki dünkü değer kazancı bu sorulara yanıt veremeyecek kadar küçük bir hareket. Ancak TL'deki takip edebilecek değişimler yakından izlenmeli" dedi.

Dolar/TL saat 09.00'da 18.47/18.54 seviyesinde işlem gördü.

Piyasalarda bugün Hazine'nin 7 yıl vadeli tahvil ile 10 yıl vadeli kira sertifikası ihraçları izlenecek. Ayrıca mevduat faizlerinde bankacılık sektörü genelinde yaşanan artışlar da takip edilen gelişmeler arasında.