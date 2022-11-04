Euro dolar paritesinde sınırlı yükseliş: Euro ne kadar oldu? (4 Kasım 2022)

04 Kasım 2022 Cuma, 09:43

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde geçtiğimiz günlerde, ECB'nin, art arda tarihi üçüncü faiz artırımının ardından Euro bölgesinde resesyon olasılığının yükselmiş olsa bile enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını artırmaya devam edeceklerini belirtti.



Lagarde, Letonya haber portalı Delfi'ye yaptığı açıklamada, yüksek enerji maliyetlerinin ekonominin giderek daha fazla alanını etkilediğini aktardı.

Enflasyon bu kadar yüksek seviyelerde ne kadar uzun süre kalırsa ekonomiye yayılma riskinin de o kadar büyük olacağını belirten Lagarde, "Bizim (ECB) görevimiz, fiyat istikrarıdır ve elimizdeki tüm araçları kullanarak bunu sağlamalıyız. Enflasyonu yüzde 2 hedefimize geri getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE YÜKSELİŞ

Güne 0,9749 ile başlayan Euro/Dolar saat 09:38 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 0,9785'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,9730, en yüksek 0,9840 seviyelerini gören Euro/Dolarparitesi günü 0,9751 seviyesinde kapattı. Euro/Dolar, 13.10.2022 tarihinde 0,9632 ile son bir ayın en düşük, 27.10.2022 tarihinde ise 1,0094 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.



EURO NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 18,1910 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,1930 lira olarak belirlendi.