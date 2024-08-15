Dolar ve Euro rekor tazeledi! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Ağustos 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.08.2024 - 10:42

Güncelleme: 15.08.2024 - 10:42

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL günü önceki kapanışına göre yüzde 0,19 artışla 33,60'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 artışla 33,65'ten işlem görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı dakikalarda Euro/TL de yüzde 0,50 yükselişle 37,16 civarından satılarak rekor kırdı.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 102,6 seviyesinde bulunuyor.

BEKLENEN KRİTİK VERİLER GELDİ

Dünya genelinde açıklanan verilerden alınan sinyaller gelecek dönem için pozitif beklentilerin güçlenmesine neden oluyor. Dün, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile tahminlerin altında arttı. Art arda dördüncü ayda yavaşlamaya devam eden yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Analistler, ülkede enflasyonun ABD Merkez Bankasının (Fed) yüzde 2 hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini gösterdiğini aktararak, bunun da bankanın istihdamı maksimuma çıkarma olan diğer hedefine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyacağını belirtti.

Söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in eylülde 50 baz faiz indirime gideceğine ilişkin beklentiler güç kaybetse de bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puan faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürdü.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi enflasyon endişelerinin yatışmasıyla düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşırken, şu sıralarda yüzde 3,84'te, dolar endeksi de 102,6'da dengelendi.

Analistler, bugün ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 103 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.