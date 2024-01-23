Dolar rekor kırdı, Euro zirveye yakın! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Ocak 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 23.01.2024 - 10:23

Güncelleme: 23.01.2024 - 10:23

Bugün iç gündemde Hazine'nin iç piyasada gerçekleştireceği üç borçlanma ile Ocak ayı tüketici güven endeksi verileri yer alıyor.

Hazine bugün dört yıl vadeli TLREF endeksli tahvilin ilk ihracı ile altı yıl vadeli değişken faizli tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Ayrıca Hazine beş yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını da yapacak. Bankacılar Hazine'den eurobond ihracı da bekliyor.

250 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı kararı bu hafta öne çıkacak. Bu hafta ayrıca Avrupa'da da faiz kararı yakından izlenecek.

Reuters anketine göre Merkez Bankası'nın (TCMB) bu hafta bir haftalık repo faizini 250 puan daha son bir artışla yüzde 45'e yükselterek faiz artışı döngüsünü tamamlaması bekleniyor.

Yerel seçimler yaklaşırken asgari ücret gibi etkenlerin Merkez Bankası'nın yıl sonu için yüzde 36 seviyesindeki enflasyon tahmini üzerinde yeni bir yukarı yönlü risk oluşturup oluşturmayacağı piyasanın ana gündemi olmaya başladı.

Bu kapsamda TCMB faiz kararının önemi de arttı.

"ENFLASYON İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ALMAYA RAZIYIZ"

TCMB ABD'deki yatırımcı toplantısında dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını "Enflasyon risklerine karşı dikkatliyiz ve gerekmesi halinde her türlü adımı almaya hazırız" ifadesi ile verdi.

Genel beklenti TCMB'nin bu hafta faiz artışlarını yüzde 45'te tamamlayacağı ve ardından uzun bir süre sabit tutacağı yönünde. Ancak yeni enflasyon gelişmelerinin para politikasına ek bir sıkılaştırma ihtiyacı yaratıp yaratmayacağını görmek için piyasa PPK metnindeki değişikliklere odaklanacak.

TCMB geçen yıl Mayıs sonu gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 3,400 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.5'e yükseltti. TCMB sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlayacağını, "gerekli parasal" sıkılığın ise "gerektiği müddetçe" sürdürüleceğini belirtiyor.

Bankacıların hesaplamalarına göre Perşembe günü açıklanacak rezerv verilerinde geçen hafta da düşüş devam etti.

Reuters'ın hesaplamalarına başvurduğu dört bankacı 12 Ocak ile biten hafta 29.5 milyar dolar olarak açıklanan net rezervlerde 19 Ocak haftasında 5.7-6 milyar dolar bandında düşüş gerçekleştiğini hesapladı. Bu düşüşle birlikte son bir ayda net rezervlerdeki azalış 16 milyar doları aşacak.

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

TL, dolar karşısında Eylül başından bu yana günlük sınırlı değer kayıplarını sürdürüyor. Kur bu sabah en yüksek 30.28 seviyesinde başlayarak rekor tazeledi.

Geçen yılın tamamını yüzde 36.6, Aralık ayını yüzde 2.2 kayıpla kapatan TL'de kayıpların hızı Ocak ayında Aralık ayına göre bir miktar arttı. TL 2024 başından bugüne yüzde 2.5 değer kaybetti.

Euro/TL ise zirveye yakın seyrederken güne 33.07 seviyesinden başladı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkında geçen hafta medyada yer alan ve yalanlanan haberlerin olası etkileri piyasalarda takip ediliyor.

TCMB'nin bankacılık sistemindeki likiditeyi çekmeye devam etmesine rağmen likidite fazlası dün itibarıyla 150 milyar TL civarında seyrediyor.