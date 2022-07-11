Dolar sert düşüşün ardından bir rekor daha kırdı: Dolar ne kadar oldu? (11 Temmuz 2022)
Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 17,29 seviyelerinde işlem görüyor.
Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 17.2733'ten tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.24 artışla 17.3154'ten işlem görüyor.
Dolar sabah saatlerinde ulaştığı 17.3361 ile yaşadığı keskin düşüşün ardından en yüksek seviyeye ulaşırken haftalık değişim grafiğinde yüzde 3.34 değer kazandı.
Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0.4 azalışla 17.5220'den, sterlin/TL yüzde 0.4 değer kaybıyla 20.6880'den alıcı buluyor.
DOLAR ENDEKSİ ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR
ABD'de bu hafta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi tahvil piyasalarındaki satış eğilimi yeni haftaya da taşınırken, enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak artan dolar talebi sonrası dolar endeksi 107.4 ile son 20 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verileri öncesi yatırımcıların oldukça temkinli hareket ettiğini belirterek, bu durumun doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini ifade etti.
Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 110.8'in direnç, 107.1 ve 105'in destek konumuna geldiğini kaydetti.
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