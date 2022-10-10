Dolar tahtta kalmayı sürdürüyor: Dolar ne kadar oldu? (10 Ekim 2022)

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:44

Bankaların bu ayın sonunda başlayacak sendikasyon yenilemeleri de, kredinin çevirme oranları ve maliyetler açısından takip edilecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) kendisine ait döviz rezervlerindeki düşüş de izleniyor.

Piyasalarda artan enerji ithalatının bankacıların kamu kontrollü olarak niteledikleri kur başta olmak üzere ekonomi politikalarına etkileri de yakından takip ediliyor. Bu kapsamda enerji ve rezervler piyasanın uzun süredir odağında.

TCMB'nin yıl bitmeden faizi tek haneye çekmesi beklentisi genele yayıldı. Piyasada, yaklaşan kış döneminde yüksek enerji ithalat maliyetlerinin döviz dengesini bozup bozmayacağı endişeleri devam ediyor. Ekonomi yönetimi ise piyasanın yazın gerçekleşen KKM itfa dönemi gibi çeşitli zamanlarda bu endişeleri dile getirdiğini ancak gerçekleşmelerin bu endişelere gerek olmadığını gösterdiğini söylüyor.

Bankaların sendikasyon dönüşlerinin yaklaşmasıyla birlikte yenilemeler ve maliyetler de piyasada takip edilmeye başlandı. Ay bitmeden Akbank ve Yapı Kredi sendikasyon yenilemelerini tamamlayacak. Bu iki bankayı önümüzdeki ay İş Bankası ve Garanti takip edecek.

SWAPLAR HARİÇ NET REZERV EKSİ YÜZDE 59.1 MİLYAR

Piyasalar TCMB'nin kendisini döviz piyasasında belirleyici hale getiren adımlarının ardından banka rezrevlerini swaplardan arındırarak da takip ediyor. Bankacıların hesaplamasına göre swaplar hariç net döviz rezervi eksi 59.1 milyar dolar ile tarihi düşük seviyede.

Bu seviyeler daha önce büyük değişimleri beraberinde gitirmiş olması nedeniyle izleniyor. Swap hariç net rezervler iki kez eksi 60 milyar dolara yaklaşmıştı. Bu hareketlerin ilkinde Berat Albayrak Hazine Bakanlığı'ndan ayrılmış, ikincisinde ise kur korumalı mevduat açıklanmıştı.

TCMB son iki ayda politika faizini 200 baz puan indirirken, ilk indiriminden beri TL dolar karşısında yüzde 3.5 değer kaybetti. Dolar/TL bu sabah saat 0847'de 18.5400/18.5775 seviyesindeydi.

TL SON BİR YILDA İSE YÜZDE 54.9 DEĞER KAYBETTİ

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 20.2, yılbaşından beri yüzde 29.1, son bir yılda ise yüzde 54.9 değer kaybetti. TL geçen yıl da yüzde 40'ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı.

TL'deki birikimli kayıplar ve yüksek enflasyon hanehalkını zorlarken, önümüzdeki yıl gerçekleşecek seçimlere etkisi açısından da piyasalarda takip ediliyor. Hükümet seçim öncesi dar gelirliler başta olmak üzere enflasyonun etkilerini azaltmak için bütçeyi daha belirgin şekilde kullanıyor.

Seçim yaklaştıkça bu trendin güçlenerek devam etmesi piyasadaki genel beklenti. Bu kapsamda bu hafta TBMM'de görüşmeleri başlayacak torba tasarıda da benzer yönde bir çok adım bulunuyor.