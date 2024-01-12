Dolar TL 30'u geçti... Seçimlerde dolar kaç TL olur?

Yayınlanma: 12.01.2024 - 12:43

Güncelleme: 12.01.2024 - 12:43

Günlük sınırlı değer kayıplarını sürdüren TL dolar dün gün içerisinde 30 eşiğini aştı. Dolar TL düşük hacimli piyasada gece saatlerinde 30.50'e kadar yükseldikten sonra saat 09.51'de 30.09 seviyesinde işlem gördü.



14 Mayıs’taki seçimlerden bu yana ABD Doları, Türk Lirası karşısında yüzde 60 değer kazanırken uzmanlar yükselişin süreceği görüşünde.

Eylül ayında 2023 sonu için 29 lira tahmini tutan Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Yakup Küçükkale, Türk Lirası’ndaki değer kaybının süreceğini söyledi.

KONTROLLÜ YÜKSELİŞ SÜRECEK

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Küçükkale, “Geçen seneyi 29 TL’den kapatacağını söylemiştik ama 2024 yılının sonunda hangi seviyede olacağını söylemek mümkün değil.

Önce yerel seçim sonrasında uygulanacak ekonomi politikalarını görmemiz gerekiyor. Şu anda dolar tutuluyor ama seçim öncesinde olduğu gibi değil. Yakın dönemde kur sürekli baskılanıyor, sonra bir an geliyor serbest bırakılıyor ve dolar zıplatılıyordu.

Şu anda kontrollü güdümlü bir yükseliş seyri var. 2,5 ay sonra seçim var. Ben dolar kurunun 34- 35 liraları görebileceğini düşünüyorum. Yükseliş sürecek” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılbaşından üç gün önce yani 28 Aralık’ta 145,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek brüt rezerv miktarını gördü.

Bu seviyeden sonra brüt rezervler üst üste iki hafta düşüş gösterdi.

TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre, brüt rezervler 139,6 milyar dolar oldu.

“SEÇİM ÖNCESİ REZERV YAKMA PAHASINA DÖVİZ TUTULUYOR”

Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu rezervlerdeki erimenin Merkez Bankası’nın dövizdeki artışı engelleme çabasından kaynaklandığını söyledi.

Sosyal medya hesabından yorum yapan Prof. Kozanoğlu, “Dolar seçimden önce 20 TL’de tutuldu. Bu hem ekonomide bir istikrar görüntüsü verdi hem de enflasyonu kontrol altında tuttu. Bu arada rezervlerin dibi kazındı. Şimdi yerel seçimlerden önce yine rezerv yakma pahasına döviz tutuluyor. Seçime 32-33 TL ile girmek isteniyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan, dün yaptığı açıklamada, yıl sonu Amerikan Doları /TL tahminini 34'ten 36'ya çıkarmıştı.