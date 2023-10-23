Dolar TL haftaya sınırlı yükselişle başladı! Dolar ve Euro ne kadar oldu? 23 Ekim 2023 döviz fiyatları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in seçimler sonrası ikinci kez Körfez ülkelerine dün başlayan ziyareti, Hazine'nin iki yıllık sabit kuponlu tahvil ihalesi ile ekim ayı tüketici güven endeksi takip edilecek.

Ekonomi yönetimi yatırımcılarla görüşmelerinde ekonomi programını anlatarak yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmeyi hedeflerken yabancı yatırımcıların da son dönemde Türkiye piyasalarına ilgisi artıyor. İlgi henüz oldukça sınırlı bir girişe dönüşebilirken sermaye piyasaları yanısıra doğrudan yatırım görüşmeleri de yapılıyor.

ŞİMŞEK ABU DABI, DOHA VE RİYAD'I ZİYARET EDECEK



Şimşek; Almanya, ABD, İngiltere, Fas, Fransa temasları ardından bu hafta Abu Dabi, Doha ve Riyad temaslarını gerçekleştirecek. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 50 milyar dolarlık yatırım programının ilk somut adımları da bu ziyarette atılacak. Ardından yıl bitmeden uzakdoğu ziyaretleri de yapılacak.

Şimşek bu haftasonu yaptığı bir açıklamada, son dönemde para ve maliye politikasındaki uygulamaların önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla destekleneceğini de söyledi.

İçeride piyasalar Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda. TCMB'nin kendi anketinde mevcut yüzde30 olan politika faizi yüzde33.68 seviyesinde bekleniyor. TCMB dezenflasyonda kararlı olduğunu belirterek sıkılaştırmanın süreci mesajı veriyor.

ABD ekonomisinde büyüme ve enflasyon verileri ile Avrupa Merkez Bankası faiz kararı da haftanın öne çıkan küresel gelişmeleri arasında. Bu hafta ayrıca dünyanın en büyük teknoloji şirketleri de bilançolarını açıklayacak.

MECLİS'TE GÜDEM EKONOMİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kalkınma planının sunumunu da gerçekleştirecek.

Artan jeopolitik gerilim sonrası BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde7 civarında gerilerken Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) 20 baz puana yakın artışla 425/430 baz puan civarında seyrediyor.

TL YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33.3 DEĞER KAYBETTİ

Dolar/TL, eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini sürdürüyor. Kur güne sınırlı yükseliş olarak 28.05 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33.3 değer kaybetti.

Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği haziran ayından bugüne TL'deki değer kaybı ise yüzde26.1 seviyesinde. Dolar/TL'de bu sabah kotasyonlar 28.02 civarında.

Gazze Şeridi'ndeki El-ahli el-Arabi hastanesine haftabaşında yapılan saldırı, 7 Ekim'de Hamas militanlarının İsrail'deki saldırılarda 1,400 kişinin ölmesinden bu yana Ortadoğu'da tırmanan gerilimi daha da artırdı. İsrail'in 7 Ekim'den sonra başlattığı abluka ve hava saldırılarının ardından Gazze'de aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı binlerce insan hayatını kaybederken, insani kriz de giderek kötüleşiyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonu Hamas lideri ile telefonda Gazze'yi görüştü. Erdoğan İsrail'e "soykırıma varan operasyonlarını" durdurma çağrısında bulundu.

Analistler ortadoğuda artan gerilimin Türkiye'nin İsrail ve ABD ile ilişkilerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışıyor. Ekonomomistler Türkiye'ye ekonomisine yönelik ilk etkinin petrol fiyatları ile sınırlı kaldığını söyleseler de sürecin uzaması halinde negatif etkilerin katlanabileceğini belirtiyor.