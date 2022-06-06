Dolar, TL karşısında yükselmeye devam ediyor: Bir günde iki rekor

06 Haziran 2022 Pazartesi, 11:14

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,30 altında 16,4176'dan tamamlamıştı.

Gün içerisinde en düşük 15.9306'yı gören dolar, yılın en yüksek seviyesi olan 16.6164'ü gördü.

Dolar/TL, bugün yükseliş eğiliminde hareket ederek, şu dakikalarda itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 16,5818'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL 17,8599'dan, sterlin/TL ise 20,8745'ten satılıyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentileri aşmasının ardından 102,2'yi test ederken, bugün 102'nin hemen altında seyrediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 üzerinde 1,0745'ten işlem görüyor.

DÖVİZ PİYASASINDA OYNAKLIK SÜREBİLİR

Analistler, enflasyon endişelerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, ABD'de açıklanan son makroekonomik verilerin resesyon endişelerini yatıştırması ve Çin'in yeni tip koronavirüs salgınını büyük oranda kontrol altına almasının ardından artan risk iştahının dolar endeksini baskıladığını söyledi.

Yatırımcıların, bu hafta cuma günü açıklanacak ABD'nin enflasyon verisi ve perşembe günü gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına odaklandığını aktaran analistler, döviz piyasalarındaki oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 50 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 101,7'nin destek, 102,5'in direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.