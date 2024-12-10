Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 09:21

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8410 liradan, Euro 36,8290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8390 liradan alınan dolar, 34,8410 liradan satılıyor. 36,8270 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8290 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8670 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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