Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 10 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8410 liradan, Euro 36,8290 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8390 liradan alınan dolar, 34,8410 liradan satılıyor. 36,8270 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8290 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8120 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8670 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu çifti trafik kazası geçirdi
- İmamoğlu'ndan Melih Gökçek'e 'Dilek İmamoğlu' yanıtı
- İşte AKP'nin asgari ücret ve emekli maaşı beklentisi
- Suriye'nin yeni 'başbakanı' belli oldu
- 'Engel' kalktı, dönüş başladı
- Bahçeli'den uzun uzun alkış!
- İşte yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir
- Onlarca araç birbirine girdi
- İngiltere ve Almanya’dan tepki
- Emeklilere müjde: Yıllardır ödenen masraf kaldırılacak!