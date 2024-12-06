Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 6 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,7880 liradan, Euro 36,8180 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7860 liradan alınan dolar, 34,7880 liradan satılıyor. 36,8160 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8180 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7070 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8000 lira olmuştu.
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