Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 9 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8060 liradan, Euro 36,7140 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,8040 liradan alınan dolar, 34,8060 liradan satılıyor. 36,7120 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7140 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,7800 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,9130 lira olmuştu.
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