Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 11 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, Euro 36,7280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor. 36,7260 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.
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