Esnaf 50 ve 100 dolarlık banknotları almamaya devam ediyor: Kapalıçarşı’da komisyon krizi

Yayınlanma: 10.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.12.2024 - 04:00

Sahte dolar krizinin piyasada yarattığı durgunluğun yılbaşına kadar sürmesini beklediklerini söyleyen Kapalıçarşı esnafı, bankaların bir an önce dolar alımına başlamasını bekliyor.

DURGUNLUK SÜRÜYOR

Görüştüğümüz Kapalıçarşı esnafı, “Eski dolarları ve makineden geçmeyen dolarları almıyoruz. Piyasa hâlâ durgun, yılbaşından önce düzelmesini bekliyoruz. Bankalar dolarları almadığı sürece biz de almamaya devam edeceğiz” diyor.

Kapalıçarşı’da genel olarak bu dolarları almama yönünde eğilim sürerken diğer yandan bazı esnafın risk alarak komisyon karşılığı alım yaptığı belirtiliyor.

Bir esnaf fırsatçıların sahte dolar krizini bir işkolu haline getirdiğini söyleyerek, “Yurttaş doları bozdurmak istiyor ama kimse almıyor. ‘100 doları bana 98 dolara satarsan alırım’ diyen bir işkolu oluştu. Doları alan kişi belki de birkaç ay sonra düzelecek bir piyasa için risk alıyor. Asıl amaç ise yüzde 2’lik kâr etmek” diye konuşuyor.

Esnaf deneyimlerine göre ise piyasada şu anda sahte dolar olmadığını da belirtiyor.