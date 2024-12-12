Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 09:12

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8860 liradan, Euro 36,7610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8840 liradan alınan dolar, 34,8860 liradan satılıyor. 36,7590 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8680 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,9630 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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