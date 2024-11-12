Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Kasım 2024 döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları ne kadar? 12 Kasım 2024 tarihinde dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,3640 liradan, Euro 36,6010 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,3620 liradan alınan dolar, 34,3640 liradan satılıyor. 36,5990 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6010 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3440 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5990 lira olmuştu.
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