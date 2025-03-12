Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 12 Mart 2025 Çarşamba döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,59 liradan, Euro 39,93 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,59 liradan alınan dolar, 36,59 liradan satılıyor. 39,93 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 39,93 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,59 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 39,95 lira olmuştu.
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