Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Mayıs 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 14.05.2024 - 10:02

Güncelleme: 14.05.2024 - 10:02

Kamuda araç ve bina kullanımından hangi yatırımların önceliklendirileceğine kadar birçok alanda tasarruf ve verimlilik artışı öngören adımların ilk bölümü dün açıklandı. Adımlarla enflasyonla mücadeleye "güçlü" destek hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre, tasarruf da dahil reform süreci bu paketle sınırlı kalmayacak ve önümüzdeki dönemde de devam edecek.

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerin ardından geçen yaklaşık bir yılda Cumhurbaşkanı destekli sıkılaştırmanın sonucu olarak TCMB politika faizini 4 bin 150 baz puan yükseltti. TCMB'nin enflasyonla mücadelesine yeterince katkı vermediği gerekçesiyle kamu maliyesi politikaları eleştiriliyor ve süreç piyasada yakından takip ediliyordu.

Tasarruf paketi ile kamuda yeni araç ve bina satın alınması ve kiralanması üç yıl süreyle durduruluyor. Ayrıca kamu çalışanlarının aldığı yönetim kurulu ücretlerine de üst sınır getirilecek ve sınırı aşan kısım bütçeye gelir kaydedilecek.

Bazı hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 oranında kesinti öngörülüyor. Yatırım programına yeni proje alınmayacak. Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerinde ve deprem riski nedeniyle gerekli görülen yatırım projeleri, gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile organize sanayi bölgelerine yönelik liman-demiryolu bağlantı projeleri ise önceliklendirilecek.

Dolar/TL'de bu sabah ilk işlemler 32,25 civarında. TL mart ayında yüzde 3,5 ile dolar karşısında temmuz ayından bu yana en belirgin değer kaybını yaşadıktan sonra nisan ayını yüzde 0,04 ile sınırlı bir değer kazancı ile tamamladı. TL, mayıs ayının bugüne kadarki bölümünde de yatay seyretti. Euro TL ise 34.78 bandında işlem görüyor.

Bugün iç piyasada takip edilecek bir veri gündemi bulunmuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temaslarda bulunmak üzere gittiği Brüksel'de bir etkinlikte konuşma yapacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan ise bugün Katar'da ekonomi forumunda konuşacak.

REZERVLERDE ARTIŞ

TCMB net uluslararası rezervleri 3 Mayıs ile biten haftada 7 milyar dolar artışla 21,1 milyar dolara yükselmişti. Bankacıların hesaplamalarına göre net rezerv geçen hafta 10 milyar dolar artışla 31 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin swap hariç net rezervi 15 milyar doları geçen hafta olmak üzere son altı haftada 42 milyar dolar arttı.

TCMB'nin yerel seçimlerin hemen öncesi olan 29 Mart'ta eksi 65,5 milyar dolarla tarihi düşük seviyede bulunan swap hariç net rezervleri ise geçen hafta eksi 23,5 milyar dolara iyileşti.

Bankacılar TCMB'nin daha önce "eşi görülmemiş" bir hızda ve büyüklükte rezerv birikimi yaptığını, önümüzdeki dönemde de sürecin devam edeceğini beklediklerini söylediler.

TCMB'nin 42 milyar dolarlık rekor rezerv artışı yaşadığı 1,5 ayda, başta lokal swapların azaltılması olmak üzere 1 trilyon TL'yi aşan sterilizasyona rağmen likidite fazlası oluştu.

Son 1,5 ayda sadece üç gün gecelik faiz politika faizinin altında kaldı ve Cuma günü bu da terse döndü. Gecelik faizler geçen hafta yeniden yüzde 53'e çıktı. TCMB Başkanı Fatih Karahan TL'nin yüksek ilgi gördüğünü ve bu süreci enflasyondaki düşüşü önceliklendirecek şekilde sürdüreceklerini söylemişti.

İşlemciler yabancı ilgisinin son dönemde ivmelendiğine dikkat çekerek, sürecin sınıra gittikçe yaklaşan Londra swap kısıtlamaların hafifletilmesi kararını da gündeme getirebileceği görüşünde.

KÜRESEL PİYASALAR

Asya borsaları 15 ayın zirvesine yakın seyrederken, dolar da yakından izlenecek ABD tüketici enflasyonu verisi öncesinde değerini korudu. Bu hafta ilk çeyrekte açıklanan verilerde görülen yukarı yönlü sürprizlerin geçici mi yoksa endişe yaratacak bir trend mi olduğunu görmek üzere ABD'de yarın açıklanacak olan tüketici fiyatları endeksi izlenecek.