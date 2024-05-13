HSBC'den dolar/TL tahmini

HSBC yayımladığı notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.05.2024 - 15:12
HSBC'den dolar/TL tahmini
Abone Ol google-news

HSBC Döviz Stratejisti Murat Toprak ve Avrupa Döviz Stratejisti Charlotte Ong, hazırladıkları 13 Mayıs tarihli notta dolar/TL yıl sonu tahminlerini açıkladı.

BloombergHT'nin aktardığına göre, yayımlanan notta, dolar/TL tahminlerini TCMB'nin yeni enflasyon tahminini ve son enflasyon beklenti anketini baz alarak güncellediklerini aktaran HSBC yetkilileri, makro ve mali değerlendirmelerinin “büyük ölçüde” değişmediğini aktardı.

HSBS söz konusu notta, dolar/TL'nin yukarı yönlü yavaş ve sınırlı hareket edeceği yönündeki görüşlerini koruduğunu ve 36,0 olan yıl sonu tahminlerini değiştirmedikleri kaydedildi.

Öte yandan, TL'nin reel olarak istikrarlı kalması durumunda dolar/TL'nin yılı 37-40 aralığında tamamlayabileceği belirtildi

Yayımlanan notta, Mart yerel seçimleri öncesinde döviz talebinin yüksek olduğu bir dönem yaşanırken, döviz talebi ve arzı arasında daha iyi bir denge kurulmasıyla birlikte durumun normalleştiği kaydedildi. Diğer taraftan, nominal faizlerin yüksek seviyesi ve yılsonuna doğru pozitif reel faizlerin ortaya çıkmasının önümüzdeki aylarda TL talebini daha da artıracağı açıklandı.


HSCB haberleri dolar/TL haberleri

İlgili Haberler

HSBC'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahminini

HSBC'den Türkiye için çarpıcı enflasyon tahminini
HSBC, dolar TL tahminini yükseltti!

HSBC, dolar TL tahminini yükseltti!
Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı

Putin, HSBC’nin Rusya’daki iştirakinin satışını onayladı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı
Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı

Borsa haftaya 0,32 puan yükselişle başladı
Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'

Prof. Dr. Konukman, düşmeyen enflasyonun arkasındaki nedeni ortaya koydu: 'Sermayeye söz geçmiyor'
Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!

Bülent Ersoy’un Vasiyeti: Mezar yerini Süleyman Soylu bulmuş!
Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...

Listede büyük sürprizler var! İşte kira getirisi en düşük şehirler...
İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler

İstanbul’da iğrenç Olay: 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ettiler
Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’

Ekmeleddin İhsanoğlu 10 yıl sonra konuştu: ‘‘Çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir’
Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…

Son Dakika: Kamuda tasarruf paketi açıklandı, işte detaylar…