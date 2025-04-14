Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2025 Pazartesi döviz fiyatları
14 Nisan 2025 Pazartesi günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
İstanbul serbest piyasada dolar 38,0180 liradan, Euro 43,3230 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 38,0160 liradan alınan dolar, 38,0180 liradan satılıyor. 43,3210 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 43,3230 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 38,0610 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 43,2580 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İfade işlemleri ertelendi
- Özel, İmamoğlu için toplanan imza sayısını açıkladı!
- Atatürkçü komutanlara hapis yolu
- ‘Saray’ın danışmanlarının maaşı ne kadar olacak?
- Eski AKP’li vekil eyleme başladı!
- Çirkin sözlere karşı harekete geçildi
- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama
- 'Katılanlara işlem yapılacak'
- 'CHP'nin tabanı da rahatsız oldu'
- AKP'li Gül'ün seçtiği kitap gündem oldu