Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 18 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte 18 Kasım 2024 döviz fiyatları...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,4590 liradan, Euro 36,3500 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,4570 liradan alınan dolar, 34,4590 liradan satılıyor. 36,3480 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3500 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,4170 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,3250 lira olmuştu.
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