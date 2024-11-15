Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 15 Kasım 2024 dolar ve Euro fiyatları...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,4190 liradan, Euro 36,3170 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,4170 liradan alınan dolar, 34,4190 liradan satılıyor. 36,3150 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3170 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3670 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,3110 lira olmuştu.
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