Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada döviz açılış fiyatları ne kadar? Dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 19 Kasım 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:30

İstanbul serbest piyasada dolar 34,6120 liradan, Euro 36,6720 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,6100 liradan alınan dolar, 34,6120 liradan satılıyor. 36,6700 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6720 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5350 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5240 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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