Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 2 Ocak 2025 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 02.01.2025 - 09:19

İstanbul serbest piyasada dolar 35,3730 liradan, Euro 36,7620 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,3710 liradan alınan dolar, 35,3730 liradan satılıyor. 36,7600 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7620 lira olarak belirlendi.

Salı günü doların satış fiyatı 35,3580 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7510 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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