Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 27 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:20

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2850 liradan, Euro 36,7680 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2830 liradan alınan dolar, 35,2850 liradan satılıyor. 36,7660 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7680 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,1850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7180 lira olmuştu.


Etiketler: #euro #dolar

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