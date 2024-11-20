Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,5450 liradan, Euro 36,6160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,5430 liradan alınan dolar, 34,5450 liradan satılıyor. 36,6140 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,6160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5660 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5850 lira olmuştu.
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