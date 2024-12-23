Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 23 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 09:23

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2040 liradan, Euro 36,8800 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 35,2020 liradan alınan dolar, 35,2040 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 35,1900 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,6510 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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