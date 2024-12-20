Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 20 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:19

İstanbul serbest piyasada dolar 35,1540 liradan, Euro 36,4820 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,1520 liradan alınan dolar, 35,1540 liradan satılıyor. 36,4800 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,4820 lira olarak belirlendi.

Dün günü doların satış fiyatı 35,0790 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,5890 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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