Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,2520 liradan, Euro 36,7930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2500 liradan alınan dolar, 35,2520 liradan satılıyor. 36,7910 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7930 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,2200 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,7860 lira olmuştu.
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