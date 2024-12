Jeff Bezos 600 milyon dolarlık düğün iddialarına yanıt verdi

2018 yılından bu yana birlikte olan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, 2023'te nişanlanmış ve Lauren Sanchez, 20 karatlık pembe elmas yüzüğüyle dikkat çekmişti.



Geçtiğimiz günlerde Sanchez, düğün için farklı bir yer düşündüklerini açıklamıştı. Ancak, dedikoduların ardında, 28 Aralık'ta 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapılacağı ve bu düğünün Aspen’de olacağı iddiaları bulunuyordu.

Jeff Bezos, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın" ifadelerini kullandı.



Bezos, ayrıca bu konuda haber yapan medya organlarının düzeltilmiş bir açıklama yapıp yapmayacaklarını da sorguladı.

Furthermore, this whole thing is completely false — none of this is happening. The old adage “don’t believe everything you read” is even more true today than it ever has been. Now lies can get ALL the way around the world before the truth can get its pants on. So be careful out… https://t.co/wz2SWp6wBZ