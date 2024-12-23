Jeff Bezos 600 milyon dolarlık düğün iddialarına yanıt verdi

ABD'li milyarder Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile gelecek hafta Aspen'de evlenecekleri yönündeki haberleri yalanladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bezos, iddiaların "tamamen yanlış" olduğunu belirtti.

Jeff Bezos 600 milyon dolarlık düğün iddialarına yanıt verdi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:33

2018 yılından bu yana birlikte olan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, 2023'te nişanlanmış ve Lauren Sanchez, 20 karatlık pembe elmas yüzüğüyle dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde Sanchez, düğün için farklı bir yer düşündüklerini açıklamıştı. Ancak, dedikoduların ardında, 28 Aralık'ta 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapılacağı ve bu düğünün Aspen’de olacağı iddiaları bulunuyordu.

Jeff Bezos, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın" ifadelerini kullandı.

Bezos, ayrıca bu konuda haber yapan medya organlarının düzeltilmiş bir açıklama yapıp yapmayacaklarını da sorguladı.

Lauren Sanchez ise daha önce düğün planlarıyla ilgili heyecanını The Today Show'da paylaşmış, Pinterest üzerinden gelinlik ilhamı aldığını belirtmişti. Kasım 2023'te verdiği bir röportajda da, Bezos ile düğün yapmak için uzak bir destinasyon düşündüklerini ancak henüz planlarını tamamlamadıklarını söylemişti.

Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in ilişkisi, Bezos'un 2019 yılında eski eşi MacKenzie Scott'tan boşandığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Lauren Sanchez'in önceki evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor, Bezos’un ise eski eşinden üç çocuğu var.


Etiketler: #Jeff Bezos #Lauren Sanchez

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