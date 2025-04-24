Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 24 Nisan 2025 Perşembe döviz fiyatları
10 Ocak 2025 Cuma günü dolar ve Euro’nun güncel fiyatları belli oldu. Peki, dolar bugün ne kadar? Euro kaç TL? İşte güncel döviz kurları...
Dolar 38,00 liradan, Euro ise 43,54 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarışı’da 37,99 liradan alınan dolar, 38,00 liradan, 43,54 liradan alınan Euro ise 43,54 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 38,26 liradan, Euro ise 43,86 liradan satılmıştı.
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