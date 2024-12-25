Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, Euro 36,8800 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.
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