Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Aralık 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:23

İstanbul serbest piyasada dolar 35,2750 liradan, Euro 36,8800 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 35,2730 liradan alınan dolar, 35,2750 liradan satılıyor. 36,8780 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,8800 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,2560 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,8380 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Telegram, 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti

Telegram, 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 24 Aralık 2024 döviz fiyatları
Bitcoin 100 bin doların altında kaldı: Ethereum ETF'lerinde rekor giriş

Bitcoin 100 bin doların altında kaldı: Ethereum ETF'lerinde rekor giriş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler