Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.
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