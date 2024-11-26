Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 26 Kasım 2024 döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:29

Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 döviz fiyatları
Emtia piyasasında son durum: Jeopolitik riskler ve doların fiyatlara etkisi

Emtia piyasasında son durum: Jeopolitik riskler ve doların fiyatlara etkisi
Dövizcilerden uyarı: Sahte 50 dolarlar piyasada!

Dövizcilerden uyarı: Sahte 50 dolarlar piyasada!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler