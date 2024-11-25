Dövizcilerden uyarı: Sahte 50 dolarlar piyasada!

Yayınlanma: 25.11.2024 - 14:23

Güncelleme: 25.11.2024 - 14:24

Alanya Dövizciler Birliği Başkanı Turgay Kırbaş, Ortadoğu, Asya ve Balkanlar'dan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan sahte 50 dolarlık banknotların Alanya'da da piyasaya sürülmeye çalışıldığını belirtti. Kırbaş, bu paraların gerçeklerinden ayırt edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ve hatta para sayma makinelerinden geçebildiğini söyledi. Kırbaş, sahte paralardan korunmak için yurttaşları yalnızca bankalar ve yetkili döviz bürolarından döviz alım satımı yapmaya ve dikkatli olmaya çağırdı.

SAHTE DOLARLAR ALANYA’YA SIZMAYA ÇALIŞIYOR

Son günlerde, yabancı uyruklu şahısların Alanya’da sahte 50 dolarlık banknotlarla işlem yapmaya çalıştığını tespit ettiklerini açıklayan Kırbaş, bazı bankaların ve döviz bürolarının bu sahte paraların yayılmasını engellemek için 50 dolarlık Amerikan Doları alımını durdurduğunu söyledi. Alanya'da dövizle işlem yapmanın yaygın olduğunu belirten Kırbaş, yurttaşlar ve esnafın dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekti.

BANKALAR VE YETKİLİ DÖVİZ BÜROLARI GÜVENLİ YERLER

Alanya halkına önemli bir uyarı yapan Kırbaş, döviz alım satımı için yalnızca bankalar ve yetkili döviz bürolarının tercih edilmesi gerektiğini belirtti. Sahte paralardan korunmanın en etkili yolunun bu olduğunu vurgulayan Kırbaş, "Hiçbir koşulda, bankalar ve yetkili döviz büroları dışında döviz alım satımı yapmamalıyız" dedi.

SAHTE PARALARLA MÜCADELEDE DİKKATLİ OLUNMALI

Kırbaş, sahte paralardan zarar görmemek için döviz bürolarında yapılan alım satımlar sırasında yurttaşların dikkatli olmalarını ve aldıkları 50 dolarlık banknotları mutlaka kontrol ettirmelerini önerdi. Kırbaş, konunun ciddiyetle takip edilmesi gerektiğini belirterek, halkın zarar görmemesi için tüm önlemlerin alınması gerektiğini ekledi.

BANKALAR TEYAKKUZDA

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından bankalara gönderilen uyarı yazısının ardından, bankalar da sahte 50 dolarlık banknotlara karşı tedbirlerini arttırdı. Bir bankanın şubelerinde yaşanan dolandırıcılık vakasından sonra, para sayma makinelerinin yazılım güncellemeleri yapılmaya başlandı. Banka yetkilileri, sahte 50 dolarlık banknotların para sayma makinelerinden geçebildiğini ve bu makinelerin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

PARA SAYMA MAKİNELERİNDEN GEÇEBİLİYOR

Son günlerde bir banka şubesinde yaşanan dolandırıcılık vakası son anda önlendi. Bankaya getirilen döviz, içinde 50 dolarlık banknot bulunmasına rağmen, hem para sayma makinelerinden hem de mor ışıktan geçerek fark edilmeden işlem yapılmak üzereydi. Ancak bir banka çalışanının dikkatli olması sayesinde sahte banknotlar fark edildi. Uzmanlar, sahte paraların kalitesinin çok yüksek olduğunu ve para sayma makinelerinin bile bu sahte paralardan bazen habersiz olabildiğini belirtiyor.

NASIL ANLAŞILIR?

Sahte 50 dolarlık banknotların fiziki temasla anlaşılması oldukça zor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar var:

Kağıdın Ham Maddesi: Gerçek doların kağıt hamuru pamuk ve keten karışımından yapılır. Bu da dolara özgü bir doku ve dayanıklılık sağlar.

Mikro Yazı: 50 dolarlık banknotların üzerinde "USA 50" ve "USA FIFTY" gibi mikro yazılar bulunur. Bu yazılar dikkatlice incelenmelidir.

Renk Değiştiren Mürekkep: Banknotun ön yüzünde bulunan “50” rakamı, bakıldığında yeşil, açıya göre ise siyah renkte görünür. 2004 baskısındaki banknotta ise rakam bakıldığında bakır renginden yeşile dönüşür.

Emniyet Şeridi: Doların gerçek olduğunu anlamanın en güvenilir yolu güvenlik şeridine bakmaktır. Işığa tutarak şeritteki yazıları kontrol etmek gerekir.

SAHTE DOLARLARLA MÜCADELEDE EMNİYET DEVREDE

Sahte 50 dolarlık banknotlar çoğunlukla Ortadoğu, Asya ve Balkanlar’dan sokuluyor ancak İstanbul'da da basılan bazı sahte banknotlar piyasaya sürülmeye çalışıyor. Emniyet güçleri bu konuda aktif olarak çalışmakta ve sahte paraların tespit edilmesi için büyük bir çaba sarf edilmektedir. Bu konuda yetkili kurumlara yapılan ihbarlar büyük önem taşıyor.