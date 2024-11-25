Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 25 Kasım 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,5820 liradan, Euro 36,2660 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 34,5800 liradan alınan dolar, 34,5820 liradan satılıyor. 36,2640 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,2660 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 34,5500 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,0330 lira olmuştu.
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