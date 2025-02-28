Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Şubat 2025 Cuma döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte 28 Şubat 2025 Cuma dolar ve Euro fiyatları...
İstanbul serbest piyasada dolar 36,53 liradan, Euro 38,94 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,52 liradan alınan dolar, 36,53 liradan satılıyor. 38,94 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 38,94 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,43 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 38,13 lira olmuştu.
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