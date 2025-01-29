Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 29 Ocak 2025 Çarşamba döviz fiyatları
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:22

İstanbul serbest piyasada dolar 35,76 TL'den, Euro 37,34 TL'den güne başladı.

Serbest piyasada 35,76 TL'den alınan dolar, 35,76 TL'den satılıyor. 37,33 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,34 TL olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 35,76 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,32 TL olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro #TL

İlgili Haberler

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı döviz fiyatları

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Ocak 2025 Salı döviz fiyatları
Kıymetli madenler beklenti raporu açıklandı: Emtiada rekor serisi devam edecek mi? Altın, gümüş, dolar ve diğerleri...

Kıymetli madenler beklenti raporu açıklandı: Emtiada rekor serisi devam edecek mi? Altın, gümüş, dolar ve diğerleri...
DeepSeek'in AI modeli şok etkisi yarattı: Teknoloji devlerinde 1 trilyon dolar kayıp!

DeepSeek'in AI modeli şok etkisi yarattı: Teknoloji devlerinde 1 trilyon dolar kayıp!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler