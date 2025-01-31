Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 31 Ocak 2025 Cuma döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte ayrıntılar...
İstanbul serbest piyasada dolar 35,86 TL'den, Euro 37,28 TL'den güne başladı.
Serbest piyasada 35,86 TL'den alınan dolar, 35,86 TL'den satılıyor. 37,28 TL'den alınan Euro'nun satış fiyatı ise 37,28 TL olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,77 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,42 TL olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tarihçi Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı!
- MSB'den 'teğmenler' açıklaması!
- AKP'li Zengin törende yeğenini Erdoğan'la tanıştırdı!
- ABD'yi sarsan uçak kazasında flaş iddia!
- Türkiye’nin 4. büyük AVM’si satılıyor: Rakam belli oldu!
- Erdoğan, İmamoğlu'nu hedef aldı!
- İçme suyunda 'kimyasal madde' şüphesi
- 'Cumhurbaşkanı’na sultanlarda görülen yetki...'
- ‘Alenen çarpıtmış’ dedi, verileri paylaştı!
- Sahte polisi kartındaki yazım hatası yakalattı