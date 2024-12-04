Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 döviz fiyatları
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 09:32

İstanbul serbest piyasada dolar 34,7540 liradan, Euro 36,5860 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,7520 liradan alınan dolar, 34,7540 liradan satılıyor. 36,5840 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,5860 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,6230 lira olmuştu.


Etiketler: #dolar #euro

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