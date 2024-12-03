Ankara'da 'sahte para' operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi!

Ankara'da piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen 4 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyonda 20 bin sahte ABD doları ele geçirildi.

Ankara'da 'sahte para' operasyonu: Binlerce dolar ele geçirildi!
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DHA
Yayınlanma: 03.12.2024 - 11:29

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Y.C. adlı şüpheli ile birlikte sahte 50 ve 100 dolarları piyasaya sürdüğü ve komisyon karşılığında para ile sattığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada; toplam 20 bin sahte dolar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

 


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