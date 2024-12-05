Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 5 Aralık 2024 döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar ve Euro güne nasıl başladı? İşte rakamlar...
İstanbul serbest piyasada dolar 34,7630 liradan, Euro 36,7120 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,7610 liradan alınan dolar, 34,7630 liradan satılıyor. 36,7100 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 36,7120 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,7510 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 36,4550 lira olmuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Köyüne dönmek isteyene 5 gebe düve verilecek
- Barış Atay’dan Özgür Özel'e sert yanıt
- Yatak odasında yakalandı: Kaçarken balkondan düşüp öldü
- Hasat için 1400 kilometre yol gittiler!
- Yer bildiren şirket ve esnafa vergi adımı
- Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması
- Galatasaray'dan KAP bildirimi geldi!
- İstanbul'da AVM yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi!
- Biri hukuk devleti mi dedi?
- 36 dakikada gözaltı!