Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez soruları yanıtladı: 'Dolar kuru nasıl sabit kalıyor?'

Yayınlanma: 04.12.2024 - 13:02

Güncelleme: 04.12.2024 - 13:02

İktisatçı Mahfi Eğilmez, 'Kendime Yazılar' isimli blog yazılarına yapılan yorumları ve sosyal medya üzerinden gelen soru ve yorumlardan bazılarını değerlendirdi.

PARA PİYASASINDA YANLIŞ HESAPLAMALAR!

''Enflasyon beklentilerinde para piyasaları neden reel sektör ve hanehalkının beklentilerinin çok altında kalıyor? Gerçekleşen oran neden genellikle reel sektörün tahmini oluyor? Para piyasalarının hesaplamalarının daha doğru olması gerekmez mi?'' sorularına karşı Mahfi Eğilmez şu cevabı verdi:

''Herkes kendi çıkarına uygun bir görünüm çizmeye çalışır. Para piyasasında çalışanlar, mallarını satabilmek için ekonomiyi olduğundan iyi gösterme eğilimindedir. Reel sektör ise yapacağı zamları haklı göstermek için, hane halkı da ücret artışlarını yüksek tutabilmek için enflasyon tahminlerini yüksek belirler.''

FAİZ DÖNÜŞÜMÜ NEDİR?

Ünlü ekonomist '''Türk Lirası faizler döviz faizi haline dönüşüyor' ne demek'' sorusuna verdiği cevapta ise ''TL'ye yatırılan mevduatın faizi, dolara çevrildiğinde aynı oranda kazanç sağlıyorsa bu durum TL faizinin dolara eşitlenmesi anlamına gelir'' ifadelerini kullandı.

DOLAR KURU SORUSU

''Doları nasıl sabit tutabiliyorlar? Uzmanlar bu durumun sürdürülemez olduğunu söylüyor, ancak süreç devam ediyor'' sorusunu ise Eğilmez şöyle cevapladı:

''Başlangıçta Merkez Bankası dolar satarak kuru baskıladı. İnsanlar yüksek faiz ve sabit kur görünce dolarlarını bozup TL mevduata geçtiler. Bu da dolar arzını artırarak kurun düşmesine neden oldu. Daha sonra Merkez Bankası döviz alarak kuru sabit tuttu ve rezervlerini artırdı. Ancak bu yöntem sürdürülebilir değil.''

Ekonomist Mahfi Eğilmez; ''Kripto paraların uluslararası ticarete konu olmadıkça geleceği yok diyenlere katılıyor musunuz?'', ''Hukukun üstünlüğü yatırımcı için ne kadar önemli?'', ''Türkiye’de enflasyonla yaşamayı öğrenenler başarılı oluyor. Bu durum ekonomik sistemin temelini oluşturuyor mu?'' gibi sorulara da kendi blogu üzerinden cevap verdi.